Полмиллиона рублей за одну рыбу. Финна оштрафовали на 7500 евро за незаконный вылов лосося

Впервые в Финляндии суд приговорил рыбака к выплате серьёзного штрафа за вылов озёрного лосося (сёмги) в озере Сайма. Размер компенсации государству за одну-единственную рыбину составил 7510 евро (соответствует почти 533 тысячам рублей по текущему курсу). Об этом 13 ноября сообщает Yle.

Внушительных размеров представителя охраняемого вида длиной в 84 см мужчина 1980 г. р. выловил в местечке Лиексанкоски и тут же поспешил поделиться фотографией улова в соцсетях. Однако рыбацкое хвастовство вышло браконьеру боком. В суде он признал факт нарушения закона о рыболовстве. Новые поправки к нему, обозначившие размер компенсации государству за нелегальную добычу этой рыбы, вступили в силу в начале мая 2019 года.

Из всех редких видов рыб, на ловлю которых в Суоми наложено ограничение, озёрный лосось в этом плане самый дорогой. Финляндия старается сохранить его, в 2018 году министерство сельского и лесного хозяйства выделило на меры по защите этого вида на озере Сайма более миллиона евро.

По данным финского издания, сейчас в стадии рассмотрения находится ещё два похожих дела. В России озёрный лосось был занесён в Красную книгу в 2001 году, любой его вылов запрещен.



