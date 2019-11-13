СКА обыграл «Амур» на выезде

В интернет-банке и мобильном приложении Банка «Санкт-Петербург» теперь можно оформлять подписки на счета и оплачивать их автоматически. Достаточно, чтобы на счете в нужное время была нужная сумма – и все действия по оплате возьмет на себя банк.