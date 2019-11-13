СКА обыграл «Амур» на выезде
Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура». Матч проходил в среду, 13 ноября, в Хабаровске.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1. Первыми отличились хозяева льда. Гол на 18-й минуте забил Александр Горшков. Далее СКА отличился трижды подряд благодаря точным броскам Данилы Галенюка (38-я минута), Артема Зуба (45) и Кирилла Марченко (50). Вратарь СКА Александр Самонов отбил 32 броска.
На счету петербуржцев теперь 34 очка (за каждую победу начисляют по два очка). СКА занимает второе место в Западной конференции. Лидирует ЦСКА с 40 очками.
Следующий матч петербуржцы проведут 15 ноября в Пекине против местного «Куньлуня».