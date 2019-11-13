Арестованному за недострой в Парголово владельцу СК «Норманн» Смирнову могут добавить еще миллиард

МВД России заявило о задержании руководства банка с отозванной лицензией. Их подозревают в хищении средств клиентов и самого учреждения на миллиард. Средства, сообщают в ведомстве, направлялись на финансирование строительного холдинга в Петербурге.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более одного миллиарда рублей», – сообщает 13 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк.









По данным «Фонтанки», речь идет об операции в Ростовской области в отношении руководства «Донхлеббанка», которая прошла в конце сентября 2019 года. Тогда же полицейские провели в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях 14 обысков, в ходе которых изъяли бухгалтерскую документацию, компьютеры, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства, после чего в рамках возбужденного уголовного дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере), УК РФ 26 сентября были задержаны бывший председатель правления банка Яковлев и бывший начальник службы безопасности учреждения Балабко. Первого отправили в изолятор на время следствия, второго — под домашний арест.

В МВД уверены, что фигуранты, «располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов г. Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг».





По данным «Фонтанки», строительный холдинг, о котором идет речь, — это «Норманн», владельца которого Владимира Смирнова в июле 2019 года арестовали также по делу о мошенничестве, но уже со строительством дома в Парголово. По версии следствия, «Норманну» удалось привлечь в течение 2015 – 2017 годов 774 участника долевого строительства и заключить с ними договоры на общую сумму 1 млрд 489 млн рублей. Но на саму стройку якобы было потрачено всего 80 млн рублей.