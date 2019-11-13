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Авто
13.11.2019 21:10
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Mazda показала рекорд безопасности и обогнала даже Mercedes

Скриншот с видео The Wheel Network/Youtube
Скриншот с видео The Wheel Network/Youtube

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Кроссовер Mazda CX-30 установил новый рекорд на тестах безопастности EuroNCAP, показав почти стопроцентный уровень защиты взрослых пассажиров. При этом «японец» обошел новейший Mercedes-Benz GLB и Ford Explorer 2019 модельного года.

Как сообщает 13 ноября официальный сайт EuroNCAP, все три автомобиля получили в итоге заветные «пять звезд», но Mazda показала наилучшие результаты в четырех из пяти категорий, проиграв Mercedes два процента только в категории «Защита детей».


Видео: The Wheel Network/Youtube

Но в основной категории «Защита взрослых пассажиров» Mazda CX-30 первой за все время проведения таких тестов вплотную приблизилась к абсолютному результату, показав 99 процентов защиты пассажиров от травм при любых авариях.

Новый Mercedes-Benz, занявший в тесте второе место, но получивший в итоге тоже максимальное количество «звезд» стал шестым автомобилем бренда, протестированным EuroNCAP в этом году и получившим высшие оценки по безопасности. Таким образом, несмотря на непростое время, которое переживает компания Daimler, репутация бренда как одного из самых безопасных остается на высшем уровне.

Видео: Euro NCAP/Youtube

Семиместный Ford Explorer 2019 модельного года приехал в Европу в виде подключаемого гибрида. Новинка тоже неплохо показала себя в краш-тестах, получив максимальные пять звезд, хоть и уступила «Мерседесу» по части защиты взрослых, детей и пешеходов. А вот работу электронных систем безопасности у «американца» эксперты оценили на 2 процента выше, чем у «немца».

Видео: Euro NCAP/Youtube

Аутсайдером нынешних тестов оказался новый Opel Corsa, набравший по итогам всего четыре звезды. Напомним, что это первая Corsa, построенная на французской платформе после того, как немецкая марка перешла под крыло PSA.

Видео: Euro NCAP/Youtube

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