«Надо работать». В Кремле пресекли дискуссии по поводу выходного перед Новым годом

Вторник, 31 декабря, в 2019 году будет рабочим днем. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, об этом россиян предупредили заблаговременно, пишет 13 ноября РБК.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение — этот день (31 декабря. — Прим. ред.) рабочий. Надо работать в этот день», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря на один из январских праздников. Песков также напомнил, что каждый год зимние каникулы определяются по-новому. В 2020-м отдыхать россияне будут с 1 по 8 января.



