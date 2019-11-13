«Наконец-то плюрализм! За него еще Горбачев бился». Главы петербургских муниципалов впервые после выборов посмотрели друг другу в глаза

«Давайте его удалим!», «Что это за вопрос?!», «Меньше политической трескотни!». Так главы муниципалитетов Петербурга поприветствовали в своих рядах новобранцев — оппозиционеров, победивших на последних выборах.

Всеволод Беликов / автор фото - Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Председатели муниципальных советов Петербурга нового созыва в среду впервые собрались на съезд. В числе приглашенных оказались и те главы, которые по итогам сентябрьских выборов мандатов лишились. Передача руля далась нелегко: новичков наставляли цитатами Владимира Ленина и сожалели, что достижений петербургской демократии не увидел Михаил Горбачев.

Хотя по итогам выборов в петербургских местных советах оказались десятки новых – в том числе оппозиционных – депутатов, главы муниципалитетов в большинстве своем остались прежними. Случаев безоговорочной смены власти немного: например, во Владимирском округе, где руководящие посты заняли «яблочники», и в муниципалитете №72, которым теперь руководит лидер петербургской Партии роста. Именно они разбавили компанию делегатов съезда Совета муниципальных образований Петербурга, который прошел в среду в «Невской ратуше».

Победивших в Смольнинском оппозиционеров представлял проигравший единоросс Григорий Ранков: вот уже два месяца новые депутаты в этом муниципалитете не могут выбрать нового главу, поэтому заседают под руководством старого. В качестве представителя Литейного округа, где большинство тоже получила оппозиция, на съезд пришел единоросс Павел Дайняк, председатель совета прошлого созыва: «яблочника» Арсения Афиногенова, который считает себя избранным главой муниципалитета, он с собой на мероприятие не взял.

Торжественное открытие съезда испортил новоизбранный зампред совета Владимирского округа Виталий Боварь. Выслушав звуки гимна, вступительные речи и аплодисменты, он предложил совету дать оценку выборов в скандальных муниципалитетах – «Екатерингофском», «Черной речке» и на Петроградской стороне. «А чего не во всех сразу?» – вскрикнул в ответ кто-то из глав, и зал загудел. «Что это за вопрос?!» – возмутился пожилой мужчина на последнем ряду. «Давайте его удалим, и все!» – резюмировал другой.





В заочную полемику с зампредом Владимирского округа вступил бывший глава муниципалитета «Лиговка-Ямская» Константин Ковалев. Взяв слово, он сообщил собравшимся новость: в городе появилась общественная организация для помощи бывшим муниципальным депутатам и служащим. И процитировал Владимира Ленина: напомнил тем, кто пришел ему на смену, что на уровне местного самоуправления требуется «меньше политической трескотни» и «больше внимания к будничной работе». Критику вождя пролетариата в адрес «интеллигентских рассуждений» и слова о «рабочей и крестьянской массе», строящей «коммунистически новое», он из цитаты исключил.

Закончив с наставлениями оппозиции, главы муниципалитетов перешли к более конструктивной повестке. Они решили всей организацией вступить в организацию побольше – Национальную ассоциацию развития местного самоуправления. Эта ассоциация появилась весной, её цель – собрать в единую структуру все существующие в России объединения муниципалитетов, курирует ее работу администрация президента, писали СМИ в начале года.

Объясняя, зачем вступать в эту «серьезную организацию», председатель совета муниципалитетов Петербурга Всеволод Беликов сослался на внешнеполитическую необходимость. Недавно в Россию приезжала мониторинговая группа Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), напомнил он. Эксперты пообщались с представителями российских муниципалитетов и подготовили доклад о состоянии местной и региональной демократии в России. Доклад, представленный на заседании Конгресса в Страсбурге в октябре, был критическим: в нем говорилось, в частности, что муниципалитеты (особенно в Петербурге и Москве) ограничены в полномочиях и финансовых ресурсах и сильно зависимы от государственной власти. Процесс подготовки этого доклада сопровождался конфликтами: в Москве на встречу европейских экспертов с членами столичного парламента и представителями местного самоуправления не позвали оппозиционных муниципальных депутатов (в частности, Илью Яшина, Юлию Галямину и Константина Янкаускаса). После того, как последние выступили с открытым письмом и заявили, что эксперты СЕ получили искаженное представление о состоянии демократии на местном уровне, мониторинговая группа встретилась и с оппозиционными депутатами.

Тональность составленного по итогам этих встреч доклада была лучше, чем предыдущего, девять лет назад, объявил Всеволод Беликов (который тоже встречался с мониторинговой группой). Но позиция некоторых объединений, которые общались с представителями Совета Европы, была «невыверенной», признался он в разговоре с «Фонтанкой». Теперь же, когда все встроятся в единую структуру, зарубежных экспертов в заблуждение ввести никто не сможет, поскольку всю информацию можно будет получить в «одном окне».

В ответ на предложение вступить в Национальную ассоциацию большинство глав муниципалитетов привычно подняли руки. Против высказался один – представитель Владимирского округа. Один воздержался – глава муниципалитета №72. «Наконец-то плюрализм, – удовлетворенно заметил Всеволод Беликов. – Еще Михаил Сергеевич Горбачев в ряде партийных мероприятий за него бился. И вот он пришел! Слава богу».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»