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13.11.2019 16:58
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Юлия Михайлова назначена руководителем Департамента управления сетью Альфа-Банка

Юлия Михайлова назначена руководителем Департамента управления сетью Альфа-Банка

Предоставлено АО «Альфа-Банк»

В новой должности Юлия Михайлова будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети отделений Банка.

До прихода в Альфа-Банк была партнером московского офиса Boston Consulting Group (ВCG). С 2012-2016 год в Банке Москвы занимала должность старшего вице-президента и руководила продажами розничных продуктов в сети отделений и в корпоративном канале, участвовала в проекте по развитию сети банка. C 2000 по 2012 год работала в компании McKinsey& Company по направлению банки и финансовые институты.

Юлия Михайлова окончила с красным дипломом МГУ им. Ломоносова в 2000 году, получила дополнительное образование на курсах Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института.  

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015г.

 

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      Предоставлено АО «Альфа-Банк»
      13.11.2019 16:58

      Юлия Михайлова назначена руководителем Департамента управления сетью Альфа-Банка

      В новой должности Юлия Михайлова будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети отделений Банка.
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