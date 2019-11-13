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Происшествия
13.11.2019 16:53
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Дело «о женщине в багажнике» передано в прокуратуру. «Фонтанка» выяснила, как по одному фото в соцсетях раскрыли убийство, которое было «глухарем» десять лет

Десять лет искали, полгода расследовали. ГСУ СК РФ по Петербургу передало уголовное дело с букетом статей от угона до похищения с убийством в прокуратуру. И что большая редкость, приоткрыло «кухню» работы по поиску подозреваемых.

Представитель московской фармацевтической компании в Петербурге 39 лет пропала 25 августа 2010 года в Красносельском районе. На своей машине «Форд Фокус» она передвигалась по городу, где проверяла аптеки на наличие лекарств производства своей фирмы. У одной из аптек ее дорога пересеклась с уроженцами маленького городка в Ростовской области, тогда 23 и 24 лет. Парни приехали в Петербург на заработки, но не преуспели. И искали легкий способ получить денег. Женщина была хорошо одета, у нее была чистенькая иномарка. В несколько секунд из просто пешехода она превратилась в жертву. Воспользовавшись тем, что улица была пустынной, женщину втолкнули в ее «Форд».    

После этого мужчины «похитили банковскую карту, телефон и другое принадлежащее ей имущество. Затем, опасаясь разоблачения, попытались задушить потерпевшую, когда она потеряла сознание, нанесли ей удар ножом в область шеи и поместили тело женщины в багажное отделение автомобиля», – сообщает 13 ноября ГСУ.

Машину бросили на проспекте Ветеранов, где ее через пять дней нашли родственники женщины. Они сообщили о находке в полицию. Тело в багажнике нашли уже сотрудники полиции. 


Следствию достаточно быстро удалось установить, что с банковской карты потерпевшей в день совершения преступления в банкомате сняли деньги. По данным «Фонтанки», речь идет о сумме не больше 30 тысяч рублей. Видеокамера аппарата зафиксировала  неизвестного мужчину, снимавшего денежные средства.

Именно фото с камеры на 10 лет стало почти единственной надеждой оперативников уголовного розыска в поиске убийц женщины. Все десять лет они мониторили социальные сети на предмет размещения фотографий, схожих с изображением указанного мужчины.

«В результате было установлено, что житель Ростовской области разместил свои фотографии, на которых он был схож как по одежде, так и по чертам лица с преступником», – говорится в релизе Следкома. 

В марте 2019 года в Ростовской области был задержан один из подозреваемых, а затем в Петербурге другой. Последний задержался, найдя работу водителя. А вот его «коллега» постоянную работу ни в Северной столице, ни на родине, куда он вернулся, так и не нашел. И жил на средства родителей. Обоим было предъявлено обвинение в угоне автомобиля, похищении человека, разбое и убийстве после того, как совпали отпечатки ладоней одного из соучастников, которые были обнаружены экспертами в «Форде».


© Фонтанка.Ру
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