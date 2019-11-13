«Что общего у Екатерины Второй и Ольги Бузовой». Как на самом деле будет выглядеть новый метабренд Петербурга

Бирюзовое солнце и шрифт, "напоминающий разводные мосты", станут основой визуального образа Северной столицы. Может, лучше чижик-пыжик и Шнуров? - предложили представители туриндустрии. В Смольном пообещали подумать.

Фото предоставлено комитетом по развитию туризма

Метабренд Петербурга, который по поручению правительства Петербурга еще год назад разработало агентство SPN Communications, был официально представлен в ходе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 13 ноября. За месяц до этого в Интернет утек один из вариантов символики. Изображение с лицом Петра I со знаменитой картины Поля Делароша на фоне бирюзового круга и лозунг Create the Great («Создавать великое» — англ.) взывали бурные дискуссии как среди экспертного сообщества, так и горожан.

В Смольном тогда не стали ни защищать, ни открещиваться от творения подрядчика, предложив дождаться официальной презентации. Но детище маркетологов, за которое город заплатил 7 млн рублей, чуть было снова не ускользнуло от внимания горожан. В названии и программе пленарной сессии «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты» ничто не выдавало презентации и общественного обсуждения, давно обещанного, кстати.

Генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications Андрей Баранников начал выступление с разъяснения природы метабренда. Пресса и общественность ошибочно сводят его лишь к визуальной части, тогда как 90% работы — это документ, который объясняет, как именно город должен вести коммуникацию с туристами, инвесторами, студентами, жителями и другими сегментами целевой аудитории, сказал он.

Смотреть в новом окне предоставлено комитетом по развитию туризма





После этого продемонстрировал видеоролик, объясняющий суть нового позиционирования Петербурга. В частности, его авторы представляют Северную столицу как «город, в котором живут не просто люди, но личности», а также «многогранный постиндустриальный мегаполис, город, в котором среди машин и искусственного интеллекта живут творческие и успешные люди».

«Что общего у Екатерины Второй и Ольги Бузовой, Александра Блока и Сергея Шнурова, Владимира Ленина и Жореса Алферова?» — подхватил мысль коллеги директор офиса SPN Communications в Петербурге Сергей Калинчук. По его мнению, «сегодня Петербург — город личностей, куда люди приезжают, чтобы раскрыть свой потенциал», «место, создаваемое великими людьми и создающее таких людей». «Мы должны дать миру смысл, идею», — провозгласил он с трибуны, после чего продемонстрировал долгожданные визуальные элементы символики.

С просочившегося в Сеть логотипа исчез Пётр, но остался бирюзовый круг. «Это солнце: оно холодное, его не очень много, зато оно светит всегда», — пояснил Калинчук в ответ на недоуменные взгляды аудитории. По его словам, такой символ, который стоит трактовать как «веру в гений человека, в прорыв и озарение», «легко инкорпорировать в городскую среду». На экране шары разных оттенков голубого плавали в Неве рядом с «Летучим Голландцем».

Круг может быть не только бирюзовым. Например, для брендинга товаров он может быть розовым, в материалах для инвесторов — коралловым, для продвижения комфортной среды — зеленым, для образования — желтым. Наряду с ним предлагаются другие визуальные образы, к примеру архитектурные — Исаакиевский собор, Лахта Центр и так далее. А предложенный брендинговым агентством шрифт должен вызывать ассоциацию с разводными мостами.

Тот факт, что использование Смольным новой символики на форуме Всемирной туристической организации прошло незамеченным экспертами и СМИ, в SPN Communications расценили как «подтверждение ее органичности». Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич поблагодарил разработчиков, отметив, что для своего продвижения Петербург давно нуждался в качественной «упаковке».

Но у присутствующих на форуме представителей туриндустрии презентация вызвала шквал вопросов. В частности, основатель «Буквоеда» Денис Котов поинтересовался, будет ли новому метабренду «присуще чувство юмора» или же символика будет придерживаться строгого официального стиля.





«Петербург — это город, где работали Гоголь и Семен Альтов, — заявил Сергей Калинчук, — поэтому у метабренда будет не только чувство юмора, но и другие чувства и эмоции». Впрочем, на вопрос министра туризма Калининградской области Андрея Ермака, будет ли у логотипа неформальный вариант, например чижик-пыжик, в SPN Communications ответили отрицательно.

«Чижик-пыжик самодостаточен, мы тут не нужны», — сказал он. «Шнурова нам мало?» — поддержала маркетологов реплика из зала.

Панкевич упоминание творчества группы «Ленинград» оставил без комментария, но не исключил, что Городское информационно-туристическое бюро скоро начнет работать с чижиком. Но это не относится к метабренду, – позже пояснили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (разработчика туристского проекта «Императорский маршрут») Анна Громова призвала создателей метабренда еще раз подумать над слоганом: Create the Great, по ее мнению, звучит слишком «легкомысленно».

«Великое уже создано, наша задача — сохранить и правильно преподнести», — сказала она.

Вопрос о том, сможет ли петербургский бизнес также поучаствовать в создании великого с помощью метабренда и сможет ли город на нем заработать, пока остался открытым. По словам Евгения Панкевича, до конца года Смольный определится, по какому принципу и на каких условиях разрешит использовать символику участникам рынка.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»