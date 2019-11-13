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Город
13.11.2019 17:10
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«Что общего у Екатерины Второй и Ольги Бузовой». Как на самом деле будет выглядеть новый метабренд Петербурга

Бирюзовое солнце и шрифт, "напоминающий разводные мосты", станут основой визуального образа Северной столицы. Может, лучше чижик-пыжик и Шнуров? - предложили представители туриндустрии. В Смольном пообещали подумать.

«Что общего у Екатерины Второй и Ольги Бузовой». Как на самом деле будет выглядеть новый метабренд Петербурга

Фото предоставлено комитетом по развитию туризма

Метабренд Петербурга, который по поручению правительства Петербурга еще год назад разработало агентство SPN Communications, был официально представлен в ходе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 13 ноября. За месяц до этого в Интернет утек один из вариантов символики. Изображение с лицом Петра I со знаменитой картины Поля Делароша на фоне бирюзового круга и лозунг Create the Great («Создавать великое» — англ.) взывали бурные дискуссии как среди экспертного сообщества, так и горожан.

В Смольном тогда не стали ни защищать, ни открещиваться от творения подрядчика, предложив дождаться официальной презентации. Но детище маркетологов, за которое город заплатил 7 млн рублей, чуть было снова не ускользнуло от внимания горожан. В названии и программе пленарной сессии «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты» ничто не выдавало презентации и общественного обсуждения, давно обещанного, кстати.

Генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications Андрей Баранников начал выступление с разъяснения природы метабренда. Пресса и общественность ошибочно сводят его лишь к визуальной части, тогда как 90% работы — это документ, который объясняет, как именно город должен вести коммуникацию с туристами, инвесторами, студентами, жителями и другими сегментами целевой аудитории, сказал он.

Смотреть в новом окне предоставлено комитетом по развитию туризма


После этого продемонстрировал видеоролик, объясняющий суть нового позиционирования Петербурга. В частности, его авторы представляют Северную столицу как «город, в котором живут не просто люди, но личности», а также «многогранный постиндустриальный мегаполис, город, в котором среди машин и искусственного интеллекта живут творческие и успешные люди».

«Что общего у Екатерины Второй и Ольги Бузовой, Александра Блока и Сергея Шнурова, Владимира Ленина и Жореса Алферова?» — подхватил мысль коллеги директор офиса SPN Communications в Петербурге Сергей Калинчук. По его мнению, «сегодня Петербург — город личностей, куда люди приезжают, чтобы раскрыть свой потенциал», «место, создаваемое великими людьми и создающее таких людей». «Мы должны дать миру смысл, идею», — провозгласил он с трибуны, после чего продемонстрировал долгожданные визуальные элементы символики.

«Что общего у Екатерины Второй и Ольги Бузовой». Как на самом деле будет выглядеть новый метабренд Петербурга

С просочившегося в Сеть логотипа исчез Пётр, но остался бирюзовый круг. «Это солнце: оно холодное, его не очень много, зато оно светит всегда», — пояснил Калинчук в ответ на недоуменные взгляды аудитории. По его словам, такой символ, который стоит трактовать как «веру в гений человека, в прорыв и озарение», «легко инкорпорировать в городскую среду». На экране шары разных оттенков голубого плавали в Неве рядом с «Летучим Голландцем».

Круг может быть не только бирюзовым. Например, для брендинга товаров он может быть розовым, в материалах для инвесторов — коралловым, для продвижения комфортной среды — зеленым, для образования — желтым. Наряду с ним предлагаются другие визуальные образы, к примеру архитектурные — Исаакиевский собор, Лахта Центр и так далее. А предложенный брендинговым агентством шрифт должен вызывать ассоциацию с разводными мостами.

Тот факт, что использование Смольным новой символики на форуме Всемирной туристической организации прошло незамеченным экспертами и СМИ, в SPN Communications расценили как «подтверждение ее органичности». Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич поблагодарил разработчиков, отметив, что для своего продвижения Петербург давно нуждался в качественной «упаковке».

Но у присутствующих на форуме представителей туриндустрии презентация вызвала шквал вопросов. В частности, основатель «Буквоеда» Денис Котов поинтересовался, будет ли новому метабренду «присуще чувство юмора» или же символика будет придерживаться строгого официального стиля.


«Петербург — это город, где работали Гоголь и Семен Альтов, — заявил Сергей Калинчук, — поэтому у метабренда будет не только чувство юмора, но и другие чувства и эмоции». Впрочем, на вопрос министра туризма Калининградской области Андрея Ермака, будет ли у логотипа неформальный вариант, например чижик-пыжик, в SPN Communications ответили отрицательно.

«Чижик-пыжик самодостаточен, мы тут не нужны», — сказал он. «Шнурова нам мало?» — поддержала маркетологов реплика из зала.

Панкевич упоминание творчества группы «Ленинград» оставил без комментария, но не исключил, что Городское информационно-туристическое бюро скоро начнет работать с чижиком. Но это не относится к метабренду, – позже пояснили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское  общество» (разработчика туристского проекта «Императорский маршрут») Анна Громова призвала создателей метабренда еще раз подумать над слоганом: Create the Great, по ее мнению, звучит слишком «легкомысленно».

«Великое уже создано, наша задача — сохранить и правильно преподнести», — сказала она.

Вопрос о том, сможет ли петербургский бизнес также поучаствовать в создании великого с помощью метабренда и сможет ли город на нем заработать, пока остался открытым. По словам Евгения Панкевича, до конца года Смольный определится, по какому принципу и на каких условиях разрешит использовать символику участникам рынка.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Комитет по развитию туризма объявил конкурс на разработку метабренда Петербурга в сентябре 2018 года. Он должен был прийти на смену логотипу студии Артемия Лебедева, от которого город отказался по настоянию УФАС. В задании предлагалось создать новый образ инновационного города с развивающейся экономикой и уйти от устоявшегося представления Петербурга как «города-музея». Победителем стало коммуникационное агентство SPN Communications, которое сдало работу в конце 2018 года. Ассоциации коммуникационных агентств России обратилась с иском к комитету в суд, считая что конкурс был проведен с нарушениями. Рекламщикам отказали.

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