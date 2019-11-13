Круглые светофоры предложили заменить квадратными. Эксперимент начнут с Москвы

На российских дорогах может появиться новый вид светофоров. От привычных они отличаются формой: вместо круглых предлагается внедрить квадратные световые деления.

Как сообщает 13 ноября Autonews, новый вид светофоров разработали в экспертном центре Probok.net. По словам главы проекта Александра Шумского, сейчас у светофоров «круг встроен в квадрат», из-за чего теряются площадь свечения и дальность. Раньше в светофорах использовались круглые лампы накаливания, отсюда и круглый дизайн, но современные устройства диодные, и «площадь свечения неэффективно пропадает», отметил он.

«Новые светофоры проще и дешевле в производстве, более заметны и эффективны. Информативная площадь нового светофора возрастает на 40–50%», – сказал Шумский. По его мнению, «водители не смотрят на форму, они смотрят на цвет», так что квадратные светофоры будут восприниматься лучше.

Внедрять новые светофоры на российских дорогах планируется в порядке эксперимента. По такому же принципу, к примеру, испытывали вафельную разметку и уменьшенные дорожные знаки. По словам Шумского, первыми эксперимент готовы провести власти Москвы.



