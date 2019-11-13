Финские метеорологи: Ближайшие четыре недели будут теплее обычного

По прогнозам метеорологов, в Финляндии следующие четыре недели будет теплее, чем обычно. На юге страны даже если и выпадет снег, то мгновенно растает, в Лапландии обычных температур стоит ждать не раньше начала декабря, пишет Yle.

Там, где снежный покров уже достиг 20 см, земля снова может оголиться, за исключением самого севера страны. Как информирует Метеорологический институт Финляндии, в четверг, 14 ноября, в Хельсинки обещают до +10 градусов Цельсия. Затем температура опустится на 5 – 6 градусов, а к воскресенью столбик термометра доберётся до +8. То же самое ожидает и Петербург.

Метеорологи не исключают, что предстоящая зима в целом будет очень тёплой.

У любителей лыж и сноуборда выбор пока невелик. По информации специализированного портала ski.fi, на данный момент в Финляндии некоторые склоны открыты только на четырех горнолыжных курортах: Леви, Рука, Касурила и Хиттенхарью.



