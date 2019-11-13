ВЦИОМ: Спортом занимается каждый второй россиянин

Больше половины граждан РФ занимаются спортом. Причём каждый третий (38%) россиянин делает это «систематически», сообщает ВЦИОМ в среду, 13 ноября.

Ещё 23% участников исследования государственной социологической службы занимаются спортом нерегулярно. 37% граждан признались, что спортом не занимаются вовсе. Каждый пятидесятый респондент (2%) соприкасается со спортом исключительно в рамках обязательных занятий в учебных заведениях.

Самые заядлые спортсмены зафиксированы среди детей от 6 до 12 лет. Среди них регулярному спорту отданы 67%. Меньше всего спорт интересует пожилое население. Лишь каждый четвёртый (27%) россиянин старше 60 лет занимается такими нагрузками каждый день.





Родители детей, которые спортом не занимаются, чаще всего сетуют на отсутствие необходимой инфраструктуры – 25%. При этом 42% россиян говорят, что спортивных сооружений рядом с их жильём достаточно. Каждому второму их не хватает. При этом в Петербурге по сравнению с Москвой доля тех, кто говорит о недостаточности публичных спортивных сооружений под рукой, заметно ниже. В столице на недостаточность таких объектов указывает каждый второй (50%), в Петербурге об этом говорят лишь 38% участников опроса.

Каждый пятый родитель (22%) ссылается на отсутствие времени и большую загруженность своих неспортивных детей. Столько же взрослых россиян говорят о неподходящем здоровье своего чада для спорта – 21%. Для самих взрослых топ проблем невозможности вести спортивный образ жизни остаётся примерно тем же. Отсутствие времени, нагрузка и здоровье. На эти трудности сослались 36%, 26% и 25% взрослых соответственно.

Целью своего занятия спортом россияне называют: укрепить здоровье (70%), сохранить или улучшить фигуру (20%), сформировать здоровый образ жизни (19%), улучшить настроение и получить удовольствие (18%).