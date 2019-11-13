В школе на 1175 мест в ЖК «Краски лета» смонтировали футбольное поле

ГК «Полис Групп»

Строительство школы на 1175 мест в составе ЖК «Краски лета» в Мурино находится в высокой готовности. В настоящее время на объекте завершены фасадные работы, устройство кровли, ведется внутренняя отделка помещений.

Работы по благоустройству территории выполнены на 90%. Смонтировано футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки, продолжается устройство асфальтовых дорожек.

Напомним, образовательное учреждение высотой 4 этажа возводится в рамках государственной программы «Стимул». Общая площадь объекта составляет 18 604 кв. м. Завершить строительство школы планируется к концу 2019 года, а в 2020 году она уже сможет принять первых учеников.

ЖК «Краски Лета» – проект комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых возведут 300 000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу.

ГК «Полис Групп»

В настоящее время 4 очереди проекта сданы и заселены, готовность последней, пятой, очереди проекта составляет около 90%.

Компания «Полис Групп» постоянный участник программ «Социальные объекты в обмен на налоги» и «Стимул». Практически во всех жилых комплексах застройщика есть детские сады и школы. На сегодняшний день в эксплуатацию введены 8 детских садов и 2 школы. В общей сложности на 1 ноября 2019 года в дошкольных и школьных образовательных учреждениях застройщиком создано более чем 2 460 мест. На разных этапах строительства у ГК «Полис Групп» находятся еще несколько объектов социальной инфраструктуры.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents