Токсовское шоссе рядом с Петербургом станет 4-полосным, на нём появится «вафельница»

Через год жителям Мурино и Нового Девяткино, курсирующим в Петербург на работу, должно стать легче: их основную трассу обещают расширить, а значит, можно надеяться на то, что станет меньше пробок. Пока для въезда в Петербург на Токсовском шоссе приходится стоять даже днём.

Как именно будет расширено шоссе в границах Мурино, рассказал и показал 13 ноября дорожный комитет Ленобласти. 1,5-километровый участок дороги станет четырехполосным. На перекрёстке с Оборонной улицей появится вафельная разметка, которая призвана минимизировать заторы.

Специалисты определили основные проблемы, которые должен решить капремонт дороги. Это заторы, отсутствие заездных карманов для автобусов и переходно-скоростных полос, узкие тротуары и устаревшие светофорные циклы, которые не соответствуют интенсивности потока транспорта. По мнению дорожников, победить их можно посредством изменения схемы движения, расширения тротуаров, создания дополнительных полос для поворота направо, островков безопасности на переходах и установки «умных» светофоров, работающих в разных циклах утром и вечером.





«Вафельница» на перекрёстке с Оборонной станет гарантией того, что машины, поворачивающее налево к КАД в последние секунды работы зелёного сигнала светофора, не будут создавать препятствий для потока в сторону Токсово, как это происходит сейчас.

Расширение перекрёстков Токсовского шоссе с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами будет выполнено в 2020 году по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Региональная дорога Санкт-Петербург – Матокса (Токсовское шоссе) является ключевым звеном, отвечающим за транспортную доступность новостроек Всеволожского района, к тому же это одна из выездных магистралей для петербуржцев. Ежедневная загрузка дороги составляет более 40 тысяч автомобилей, а порой достигает и 60 тысяч.