На конференцию по изменению климата в Мадриде Грета Тунберг поплывет. Старт у берегов США

Шведская активистка Грета Тунберг нашла способ добраться до Европы из США, не садясь в самолет. Атлантический океан она будет пересекать в компании австралийцев под парусом.

Об этом экоактивистка написала на своей странице в Facebook 13 ноября. Грета поплывет в Мадрид на катамаране La Vagabonde с двумя австралийцами, живущими в Англии. Путь из Вирджинии начнется завтра, 14 ноября.

В Мадрид Грета должна попасть ко 2 декабря, когда там начнется конференция по климату ООН. Активистка принципиально отказывается летать на самолетах из-за вреда для окружающей среды. Арнольд Шварценеггер для путешествий по Америке предоставил ей экологичную «Теслу».

Грета Тунберг прославилась на весь мир после выступления на саммите ООН в конце сентября. Она заявила, что не думающие о будущем правительства стран украли у нее детство.



