Объявлен шорт-лист конкурса «АРХпроект-2019»

предоставлено Группой ЦДС

Стали известны финалисты Всероссийского Архитектурного студенческого конкурса «АРХпроект-2019», организованного Группой ЦДС при поддержке журнала «Проект Балтия». Авторы тридцати лучших работ прошли во второй этап конкурса.

В течение месяца финалисты под руководством менторов – известных российских архитекторов и дизайнеров – внесут итоговые корректировки в свои проекты, чтобы представить их на суд международного жюри в рамках общедоступной выставки в «Севкабель Порте». Выставка откроется 12 декабря смотром работ и награждением победителей, а затем продлится три дня в открытом формате. В каждой из трех номинаций будет определено по три призовых места. Участник, набравший максимальное количество баллов, станет обладателем Гран-при «АРХпроекта-2019» и поедет на XVII Архитектурную биеннале в Венецию. Студенты, занявшие первые места, будут приглашены на оплачиваемую стажировку в Группу ЦДС.

В 2019 году конкурс проходит в четвертый раз. Его сквозная тема – «АРХпроект: внутри и снаружи» – раскрывается в трех номинациях, для каждой из которых членами экспертного совета и менторами по комплексу критериев, определенных в технических заданиях, были выявлены финалисты: «Форма обитания» (интерьер жилой квартиры), «Функция двора» (благоустройство двора многоквартирного дома) и «Орнамент и плоскость» (архитектурное решение фасадов детского сада).

Особенность IV сезона «АРХпроекта» – его прикладной характер. В каждом из технических заданий по номинациям студентам было предложено поучаствовать в разработке реальных архитектурных проектов с привязкой к жилым комплексам, проектируемым Группой ЦДС. Именно поэтому для организаторов, экспертного совета и менторов на этапе отбора финалистов первостепенное значение имело качество работ: проекты юных архитекторов должны были строго соответствовать ТЗ и актуальным представлениям о качественной архитектуре не только с эстетической и идейной точек зрения, но и с точки зрения существующих строительных нормативов.

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