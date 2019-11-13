«Кое-что нашли, что-то предотвратили, кого-то наказали». Новый департамент Минэнерго показал безопасников в балаклавах
Министерство энергетики РФ публично представило свой новый департамент экономической безопасности, при этом не раскрыв никаких секретов. Все сотрудники на снимке в масках.
«По итогам нескольких месяцев своего существования новому департаменту действительно есть чем гордиться, но мы и правда об этом не можем сказать. Кое-что нашли, что-то предотвратили, кого-то наказали», – рапортует министерство, выложив в Instagram фотографии сотрудников в масках. В кадр попал и глава секретного подразделения – Антон Семейкин, которого в толпе людей в балаклавах можно узнать по «пронзительному взгляду».
Новое подразделение заверяет, что может гордиться своей «фотосмелостью» и работой, о которой сотрудники не могут рассказать публично.
Напомним, что о создании нового департамента Министерства энергетики стало известно в феврале этого года. Новая структура, как сказано на сайте, занимается вопросам «безопасности объектов топливно- энергетического комплекса, антитеррористической защищенности и безопасности критической информационной инфраструктуры объектов ТЭК».
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