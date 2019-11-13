Сто граммов Гашенко. «Фонтанка» узнала, за что арестован бывший зампред Жилищного комитета Петербурга

Экс-чиновник Смольного Аким Гашенко обвиняется в покушении на сбыт ста граммов созвучного наркотика. Об этом стало известно при рассмотрении жалобы на меру пресечения.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Ленинградский областной суд 13 ноября рассматривал апелляцию защиты бывшего замглавы жилкома Петербурга Акима Гашенко. Адвокат пытался обжаловать постановление Всеволожского суда, который ранее отправил чиновника под стражу до 23 декабря. В качестве аргумента назывались положительные характеристики с работы и необходимость ухаживать за престарелыми родителями и малолетним ребенком. Суд апелляционной инстанции определил оставить Гашенко под стражей.

При этом в суде прозвучала суть предъявленного Гашенко обвинения: покушение на сбыт растительного наркотика массой не менее 97,89 грамма, не доведенный до конца по не зависящим от экс-чиновника обстоятельствам. В уголовном деле фигурируют еще несколько человек.

Напомним, заместитель председателя жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в конце октября, а затем арестован. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов). Жилищный комитет с опозданием сообщил, что Гашенко уволился, причем последним рабочим днем стал как раз день задержания.



