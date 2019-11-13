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Город
13.11.2019 16:02
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Приставы решили судьбу итальянской любви петербурженки. Будничный рейд закончился слезами

Итальянская любовь и слезы оказались неожиданным итогом будничного рейда петербургских приставов на дороге. Пойманная на трассе нарушительница благодарила приставов, невольно сыгравших роль перста судьбы по всем законам комедийного жанра.  

Как рассказали «Фонтанке» 13 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов, вполне обычный рейд на дороге закончился поимкой автолюбительницы, которая накопила 250 тысяч рублей долгов по налогам. Ей решили ограничить выезд за границу. 

«О задолженности автовладелица знала, о возможных мерах принудительного характера, в том числе запрета выезда за границу, была уведомлена и, оказывается, втайне даже надеялась на это», – отметили приставы. 

Оказывается, петербурженка на следующий день собиралась лететь в Италию для знакомства с женихом дочери. Мать не хотела отпускать юную дочь в Европу одну. И до последнего надеялась, что заграничный жених сам приедет в Россию. Тем не менее невыездная должница решила погасить всю сумму прямо на трассе — ей предоставили мобильный банковский терминал. Но жених, видимо, об этом не знал и, чувствуя, что встреча с невестой может сорваться, решил купить билеты в Петербург. 


«После того как оплата подтвердилась, женщина, не сдерживая слез радости, призналась судебным приставам, что итальянец только что сообщил дочери, что уже купил билеты и летит в Россию. Вся семья вздохнула с облегчением: и жениха оценят, и дочка под присмотром. Не исключено, что и с матерью жениха познакомятся», – подытожили в ведомстве.

 

    

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