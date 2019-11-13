Театр «У Никитских ворот» смог избавиться от главного свидетеля дела худрука «Седьмой студии» Серебренникова

Бухгалтер Нина Масляева нашла новую работу. Уже вторую за время процесса по делу о якобы похищении бюджетных миллионов руководством «Седьмой студии». Новое место работы основного свидетеля обвинения не числится в СПАРКе.

О том, что театру «У Никитских ворот», несмотря на тонкости трудового законодательства, удалось уволить Масляеву, стало известно на очередном заседании по делу. Экс-бухгалтер «Седьмой студии» заявила новым местом работу «ГАЛК ЭКО "Перовский"», а свою должность как главный специалист.

«Она у нас не работает с 1 ноября»,— подтвердил 13 ноября «Коммерсанту» представитель пресс-службы театра.

Худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский ранее рассказывал, что принял на работу женщину еще до того, как было возбуждено уголовное дело «Седьмой студии». После того как роль женщины в хищении 130 миллионов стала публичной, культурное заведение направило в департамент культуры Москвы письмо о желании уволить Масляеву: «Ее присутствие не в интересах нашего театра, это повредит нашему театру».



