Театр «У Никитских ворот» смог избавиться от главного свидетеля дела худрука «Седьмой студии» Серебренникова
Бухгалтер Нина Масляева нашла новую работу. Уже вторую за время процесса по делу о якобы похищении бюджетных миллионов руководством «Седьмой студии». Новое место работы основного свидетеля обвинения не числится в СПАРКе.
О том, что театру «У Никитских ворот», несмотря на тонкости трудового законодательства, удалось уволить Масляеву, стало известно на очередном заседании по делу. Экс-бухгалтер «Седьмой студии» заявила новым местом работу «ГАЛК ЭКО "Перовский"», а свою должность как главный специалист.
«Она у нас не работает с 1 ноября»,— подтвердил 13 ноября «Коммерсанту» представитель пресс-службы театра.
Худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский ранее рассказывал, что принял на работу женщину еще до того, как было возбуждено уголовное дело «Седьмой студии». После того как роль женщины в хищении 130 миллионов стала публичной, культурное заведение направило в департамент культуры Москвы письмо о желании уволить Масляеву: «Ее присутствие не в интересах нашего театра, это повредит нашему театру».
Справка:
Дело «Седьмой студии» возбуждено в мае 2017 года. Мошенничество с бюджетными деньгами следствие ограничивает периодом с 2011 по 2014 год.
Нина Масляева — единственная из фигурантов, кто признал вину и пошёл на сделку со следствием. Её показания о хищении, как считает следствие, более 130 млн рублей, выделенных на экспериментальный проект по популяризации театрального искусства «Платформа», легли в основу обвинений режиссера Кирилла Серебренникова. По делу также проходят гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум и бывший генпродюсер Алексей Малобродский. Всех их также выпустили под подписку о невыезде.