Чудеса под Новый год. В Новосибирске на украшение дач чиновников потратят в 10 раз больше, чем на мэрию

В сто тысяч рублей обойдётся бюджету Новосибирска новогоднее убранство мэрии, но настоящую сказку, судя по стоимости, горожане в центре не увидят. В десять раз больше готовы потратить на загородную резиденцию правительства.

О распределении бюджета на зимнее благоустройство в Новосибирске 13 ноября сообщает «Тайга.инфо». Всего украшение зданий органов власти к Новому году будет стоить более 5 млн рублей. Как следует из документов на сайте госзакупок, сто тысяч выделят на светодиодную бахрому, гирлянду, шторы и фигуру «Большая снежинка» для мэрии. Контракт уже заключён.

За 350 тысяч разработана сама концепция украшения новосибирских улиц. Судя по документам, наряжать будут Красный проспект, Октябрьскую и Вокзальную магистрали, а также улицы Кирова и Орджоникидзе. Монтаж иллюминации ещё не заказан. При этом на здание правительства на Красном проспекте в этом году удастся сэкономить – на него вернут прошлогоднюю гирлянду.

Потратиться придётся за пределами центра. Из казны выделят 1 млн 100 тысяч рублей на устройство иллюминации участка, который по кадастровому номеру совпадает с территорией так называемых «обкомовских дач» – резиденции областных чиновников. Там развесят светодиодную бахрому на елях и фронтонах зданий, установят прожекторы для подсветки деревьев, закрепят светящиеся звёзды на столбах. Кроме того, «обкомовские дачи» к новогодним праздникам обзаведутся катком площадью 400 квадратов и ледяной горкой.



