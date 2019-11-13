Как Борис Вишневский оказался рядом с доцентом Соколовым: на телеканале «Россия»

Стало известно, при каких условиях петербургский оппозиционный политик может попасть на федеральное государственное телевидение. Нужны обвинения в домогательствах.

Фото: скриншот с сайта YouTube/канал Россия 24

Пять минут федерального эфира телеканал «Россия 24» в минувший вторник, отвлекшись от обсуждения скандального задержания историка Олега Соколова, посвятил петербургскому депутату от «Яблока» Борису Вишневскому. От ведущих, за спинами которых фотографии депутата крупным планом сменялись скриншотами с сайтов, входящих в недавно образованную медиа-группу «Патриот», председателем попечительского совета которой является предприниматель Евгений Пригожин, вся страна узнала: в Петербурге поднялась «настоящая буря негодования» поведением оппозиционера.

Прежде чем сюжет подхватил государственный канал, негодование раздавалось исключительно со страниц изданий, которые во время избирательной кампании распространяли обвинения в адрес другого оппозиционного депутата – Максима Резника.

Сюжет, который вышел на «России 24» накануне вечером, называется безапелляционно: «Вузовский преподаватель домогался до студенток». Речь в нем идет об одном из самых узнаваемых и популярных депутатов заксобрания «яблочнике» Борисе Вишневском. Он преподает политологию в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени Герцена. Содержание сюжета – это пересказ странной кампании, которую на протяжении недели ведут в отношении депутата несколько петербургских медиа. Со ссылкой на анонимное письмо, якобы поступившее в редакцию одного из них, ресурсы распространяют информацию о том, что Борис Вишневский домогался до студенток и студентов университета. Эту же информацию распространила «Россия 24».





В качестве источника информации государственный телеканал упоминает два издания: РИА «ФАН» и Nation News. Оба издания входят в медиагруппу «Патриот».

На поведение Бориса Вишневского, «видного оппозиционера», поступают «массовые жалобы», сообщил россиянам телеведущий. Сославшись на анонимное письмо, он заявил, что для депутата «было нормой шантажировать тех, кто шел в отказ, депутатским удостоверением». «В ближайшем окружении депутата все это, разумеется, отрицают. Вот только общественную кампанию, похоже, не остановить. Уже даже на пикеты выходят!», – сообщил ведущий. «В точку, – подтвердил его напарник. – В Санкт-Петербурге идет настоящая буря негодования. Пишут, что студентов, которые будут комментировать ситуацию, отчислят из университета. На улицу выходят люди, устраивают одиночные пикеты. Они возмущены инцидентом».

Несколько человек действительно вышли с плакатами к заксобранию в понедельник. Большинство из них не были замечены в интересе к политике. Кроме одной пикетчицы – Дарьи Галимовой, которая уже выходила к зданию петербургского парламента полгода назад. В прошлый раз активистка возмутилась поведением другого оппозиционера – беспартийного депутата Максима Резника. Она устроила пикет с плакатом «Резник, иди кури»: тогда практически те же ресурсы вели дискредитационную кампанию против депутата, публикуя по несколько десятков материалов в день с обвинениями в употреблении наркотиков. Дарья Галимова тогда говорила «Фонтанке», что приняла участие в уличной акции впервые, а о Максиме Резнике узнала из Интернета: «Наверное, уже каждый знает, что он наркоман».

Одиночные пикеты и против Бориса Вишневского сейчас, и против Максима Резника полгода назад, организовал один и тот же человек – провластный активист, лидер движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев, знает собеседник «Фонтанки». Искусственное создание информационных поводов, которые позволяют развивать тему в медиа, заказывают сами руководители медиахолдинга «Патриот», утверждает собеседник. Сам Ринат Евстигнеев отказался говорить с «Фонтанкой» на эту тему.

В эфире сотрудник «России 24» заявил, что ситуация «породила огромный вал слухов и догадок, которые появляются в сети просто огромными масштабами». И не обманул: сообщения о Борисе Вишневском действительно заполонили соцсети. Во «ВКонтакте», например, за последнюю неделю вышло несколько сотен однотипных дискредитирующих депутата публикаций: например, в сообществах «Я за Путина», «Путин говорит», «США – спонсор мирового террора» и «Эту страну не победить». Среди групп, которые присоединились к распространению обвинений, – страницы, созданные во время предвыборной кампании для продвижения образа на тот момент врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Сообщества «Некультурная столица» и «Град петров», которые ежедневно сообщали о достижениях основного кандидата на губернаторское кресло, теперь с такой же периодичностью пишут о «нездоровых увлечениях Бориса Вишневского».

По данным «Фонтанки», кампания против Бориса Вишневского стала предметом обсуждения на совете фракций – неформальной «планерке» депутатов перед заседанием заксобрания. Депутат Максим Резник предлагал парламенту занять консолидированную позицию по этому вопросу. Присутствовавшие на совещании депутаты-единороссы, в том числе председатель парламента Вячеслав Макаров, идею не поддержали. Но после обсуждения лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев обратился в прокуратуру с требованием провести проверку и найти источник распространения сведений о Вишневском. Вячеслав Макаров на вопрос «Фонтанки» о том, есть ли у него предположения об инициаторах кампании против депутата, ответил, что в заксобрание жалоб на «яблочника» не поступало, а «слухи и домыслы» он не комментирует.

Сам Борис Вишневский заявил «Фонтанке», что расценивает сюжет на федеральном государственном телеканале как высокую оценку своей политической деятельности. Он уверен, что обвинения в домогательствах – это реакция со стороны властей на его действия, которые идут вразрез с политикой городской администрации: «Правда, почему они появились именно сейчас, для меня загадка: я не делаю ничего такого, чего не делал бы всегда». Очевидно именно это «всегда» окончательно переполнило чашу терпения заказчиков кампании против депутата.





«Сейчас руководство университета достоверно установило несколько фактов: во-первых, что среди первокурсников РГПУ имени Герцена в 2014 году не было ни одной Кристины (именно этим именем подписалась автор письма, якобы поступившего в редакцию Nation news; в письме говорилось, что его автор столкнулась с домогательствами, будучи первокурсницей в 2014 году. – Прим. ред.). Во-вторых, я никогда не преподавал первокурсникам», – говорит Вишневский.

Сюжет на «России 24» и публикации на сайтах Борис Вишневский считает «прямой клеветой» и обсуждает с юристами возможность обращения в суд.

Телеканал «Россия 24» и раньше развивал на федеральном уровне локальные петербургские информационные кампании. В феврале этого года, в разгар снежного коллапса, который нанес имиджевый урон врио губернатора Александру Беглову, канал выпустил пятнадцатиминутное расследование о виновниках проблем с уборкой города. Из сюжета выяснилось, что коммунальные службы саботируют свои обязанности, подставляя Александра Беглова. Подобный тезис распространяли и петербургские издания, лояльные городской администрации.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»