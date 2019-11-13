«Ты шестерка. Ну что ты сделаешь?!» Псковское УМВД проверит видео, на котором глава района материт сотрудников ГИБДД

Руководство УМВД по Псковской области изучает видео, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет полицейских. Ролик с весенней перебранкой появился в соцсетях 12 ноября.

Как сообщает 13 ноября издание «Псковская Губерния», начальник регионального управления МВД лично будет разбираться в инциденте. В детали проверки пресс-служба журналистов не посвящает.

Отмечается, что конфликт произошёл в мае. Полиция остановила автомобиль директора МП «Благоустройство», в котором ехали директор предприятия Георгий Осипов и глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Глава района заявил полицейским, что нигде машины с людьми такого статуса не останавливают. Далее между ними произошла интересная перепалка, в ходе которой Сопотов обильно украшает свою речь бранью. Любопытно, что сотрудники полиции старались вести себя максимально корректно.

«Ни в одном районе такого нету. Ну и... сидите и <занимайтесь оральным сексом>... Ездите теперь и оглядывайтесь сзади. Что я не знаю, как ездят тут пьяные, в том числе ваши... Что он там не доехал — 30 метров. Че мне позвонить нельзя было?!» – начинает разговор глава района.





И подтверждает, что его товарищ действительно был нетрезв за рулем: «Ну выпил человек вместе со мной четыре стопки этого виски... И что теперь?!» – вопрошает Сопотов. Полицейские в ответ его успокаивают: «Вы перебарщиваете. Если вы высокий человек, это еще не значит, что вы должны кого-то посылать». После этого диалог переходит на личности.

– А ты кто такой? – спрашивает Сопотов

– Я гражданин Российской Федерации, – отвечает полицейский.

– Меня выбрали, а тебя никто не выбрал. Ты шестерка. Ну что ты сделаешь?!

– Вы такой же человек, как все другие. Вы не имеете права со мной так разговаривать.

– Я не имею права, а ты ничего не сделаешь, – подытоживает глава района.