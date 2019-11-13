Показания счетчика дойдут быстрее. "МегаФон" ускорил "интернет вещей" в пять раз

Скорость передачи данных в новом поколении устройств "Интернета вещей" возросла до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее, чем в устройствах первого поколения. Как сообщили 13 ноября в компании "МегаФон", поддержка нового поколения устройств стандарта NB-IOT Cat-NB2 запущена в 59 регионах России. Наибольшую выгоду от внедрения новых технологий может получить сфера ЖКХ, т.к. "Интернет вещей" позволяет автоматически учитывать данные о потреблении ресурсов, а не передавать показания счетчиков вручную.

Отметим, что с 1 июля 2020 года вступают поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике», согласно которому все новые многоквартирные и частные дома должны быть оснащены «умными» электросчетчиками. При этом обязанность по их установке возлагается на снабжающие компании. Да и в остальных домах в ближайшие 3-5 лет традиционные счетчики воды, тепла и электроэнергии будут постепенно заменяться на "умные" решения с выходом в интернет. Поэтому потенциально рынок устройств "интернета вещей" только в сфере ЖКХ измеряется десятками миллионов домохозяйств.

В России, по данным исследовательского агентства AC&M Consulting, по итогам I полугодия 2019 года "МегаФон" обслуживал более 8 млн различных IoT-устройств, занимая 43% рынка. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. IoT-решения оператора используются и в социально значимых проектах, и в производственной деятельности компаний. Например, в Красноярском крае и республике Хакасия – в работе мобильных кардиографов в машинах скорой помощи, в Тюмени и Нижневартовске – в работе "умных" светофоров, а на горных разрезах Кузбасса и Челябинска обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники.

Если смотреть глобально, то, по данным агентства IDC, к 2025 г. в мире будет насчитываться более 41 млрд устройств, подключенных к интернету. И это не считая телефонов, смартфонов и планшетов.



