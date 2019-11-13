В Пулково через пробку. Часть въездов закрыта из-за дорожных работ

Плотный затор образовался днём 13 ноября у подъездов к терминалу аэропорта Пулково.

«Половина въездов закрыта. Кому лететь, плюсуйте ещё минут 15–20», – пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Закладывать дополнительное время на дорогу просит и администрация аэропорта. Дело в том, что с 11 по 15 ноября ведутся работы по ремонту асфальтового покрытия на въезде в зону «Прибытие» у централизованного пассажирского терминала. «Приносим свои извинения за временные неудобства», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Добавим, что в эти дни транспортная нагрузка на аэропорт повышена: в город прибывают участники крупного международного события – культурного форума. Он пройдёт в Петербурге с 14 по 16 ноября.



