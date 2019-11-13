Жительница алтайского села на коленях попросила у Медведева горячей воды

Во время визита главы российского правительства в село Санниково Алтайского края 13 ноября перед Медведевым на колени опустилась пенсионерка. В ее доме три года нет горячей воды.

Об этом пишет местное издание Amic.ru, видеозапись была опубликована в телеграм-канале «Вы слушали маяк». Во время прогулки высокопоставленного гостя по селу местная жительница Татьяна Кадукина прорвалась через охрану и упала на колени перед главой кабмина. Она рассказала, что в доме на 140 квартир уже три года нет горячей воды, а у нее в ванной комнате температура воздуха не превышает 10 градусов. Снабжение начали отключать в 2005 году после отопительного сезона, а с 2016 года вода остыла окончательно. Медведев поторопился Кадукину успокоить, дал свою оценку в виде слова «безобразие» и отправил в квартиру к пенсионерке главу Алтайского края Виктора Томенко.

Падали россияне на колени и перед президентом. Во время визита Владимира Путина в Коми в 2010 году женщина плакала перед ногами главы государства и передала ему записку. Спустя несколько лет Путин признался, что послание потеряли и помочь неизвестной так и не смогли. Президенту, по его словам, до сих пор стыдно.



