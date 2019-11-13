На Блюхера легковушку намотало на столб. Водителя достали и уложили на газон

Несколько примечательных аварий случилось днём в среду, 13 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга.

На перекрёстке проспектов Маршала Блюхера и Пискарёвского около 11:20 автомобиль «обнял» и наклонил мачту освещения. Автомобиль двигался по Блюхера со скоростью примерно под 80 км/ч, и его не пропустили, сообщает Владимир в паблике «ВНД78 – Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» «ВКонтакте». «Там «Джетта» серебристая стояла, скорее всего, от неё эта синяя машинка в столб улетела», – предполагает Олег «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам Владимира, из повреждённой машины извлекли водителя (делал это опытный специалист) и положили на газон, минут через 10 его забрала скорая помощь.





Доставали водителя из машины и после ДТП на перекрёстке Ланского шоссе и Омской улицы. «Ситроен» столкнулся с «Хёндэ», двери «Хендэ» заблокировало, еле оттуда достали деда-водителя», – рассказывает очевидец в «ДТП и ЧП». Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. «Он сам бил в дверь, чтобы его достали. Дошёл до «Ситроена», там сел с телефоном в руках», – добавляет Алёна.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Локальный транспортный коллапс случился на Охте при въезде на Большеохтинский мост из-за ДТП. На самом мосту собрались паровозиком три автомобиля. А Магнитогорскую улицу перекрыли длинномер и легковушка. По словам очевидца из группы «ДТП и ЧП», это было двойное ДТП.