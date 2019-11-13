Прокуратура выяснила, откуда в Туле появилось сиреневое метановое облако. Причиной оказалась нехватка воды

Сиреневое облако нависло над Тулой из-за нарушений в работе ПАО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ). Об этом 13 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника областного прокурора Ирину Бацейкину.

Ранее в соцсетях начали распространять фото и видео с сиреневым облаком в районе поселка Косая Гора (входит в городской округ Тулы). Очевидцы писали об ощутимом запахе метана от облака.

По этому факту проверку проводили природоохранная прокуратура и Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. Они выяснили, что еще 7 ноября «сырье (окатыши железорудные неофлюсованные) на «Косогорском металлургическом заводе» разгружали без подачи достаточного объема орошаемой воды», что и «привело к образованию облака оранжево-красной пыли вблизи метзавода». В адрес гендиректора предприятия внесено представление, уточнили в прокуратуре.





Кроме того, в отношении ПАО «КМЗ» прокурор возбудил дела об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП («Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства»). Они направлены на рассмотрение в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Отметим, ПАО «Косогорский металлургический завод» специализируется на производстве высокочистого доменного чугуна, ферромарганца, промышленного и художественного литья.