Солид Банк снизил ставки по кредитам

АО "Солид Банк"

Солид Банк предлагает потребительский кредит на любые цели «Кредит под залог» теперь по ставке от 12,5% годовых.

Многие стараются завершить начатые дела до конца года – приобрести новую недвижимость или автомобиль, закончить ремонт в квартире, обновить в квартире мебель и технику. А еще можно вывезти всю семью на новогодние праздники в теплые края или на горнолыжный курорт, покататься на лыжах. Цель и сумма может быть любой, главное, чтобы условия кредита были выгодные.

В предпраздничный период Российско-японский АО "Солид Банк" снизил ставки по потребительским кредитам с обеспечением.

«Кредит под залог» – кредит для широкой аудитории клиентов, физических лиц, предназначен для получения средств на любые цели под залог недвижимости или транспортного средства.

Что такое «Кредит под залог»?

привлекательные условия кредитования;

возможность менять цели;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

персональный менеджер в каждом отделении банка, который проконсультирует по любым вопросам, необходимым для получения кредита;

максимальная сумма кредита до 5 млн. рублей.

Условия программы предусматривают возможность оформить кредит на сумму от 250 000 рублей до 5 млн. рублей, сроком от 13 месяцев до 5 лет и ставке от 12,5% годовых. С подробными условиями потребительского кредита «Кредит под залог» можно ознакомиться на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/loan-secured/

Заявку на кредит можно оформить в любом офисе АО "Солид Банк", а также на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/.

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ 1329.