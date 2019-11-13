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14.11.2019 09:00
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Солид Банк снизил ставки по кредитам

Солид Банк снизил ставки по кредитам

АО "Солид Банк"

Солид Банк предлагает потребительский кредит на любые цели «Кредит под залог» теперь по ставке от 12,5% годовых.

Многие стараются завершить начатые дела до конца года – приобрести новую недвижимость или автомобиль, закончить ремонт в квартире, обновить в квартире мебель и технику. А еще можно вывезти всю семью на новогодние праздники в теплые края или на горнолыжный курорт, покататься на лыжах. Цель и сумма может быть любой, главное, чтобы условия кредита были выгодные.

В предпраздничный период Российско-японский АО "Солид Банк" снизил ставки по потребительским кредитам с обеспечением.

«Кредит под залог» – кредит для широкой аудитории клиентов, физических лиц, предназначен для получения средств на любые цели под залог недвижимости или транспортного средства.

Что такое «Кредит под залог»?

  • привлекательные условия кредитования;
  • возможность менять цели;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • персональный менеджер в каждом отделении банка, который проконсультирует по любым вопросам, необходимым для получения кредита;
  • максимальная сумма кредита до 5 млн. рублей.

Условия программы предусматривают возможность оформить кредит на сумму от 250 000 рублей до 5 млн. рублей, сроком от 13 месяцев до 5 лет и ставке от 12,5% годовых. С подробными условиями потребительского кредита «Кредит под залог» можно ознакомиться на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/loan-secured/

Заявку на кредит можно оформить в любом офисе АО "Солид Банк", а также на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/.

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ 1329.

 

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