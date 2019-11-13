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Общество
13.11.2019 15:00
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«Стройки Перми ждут тебя». Израильский десантник спустя 20 лет нашёл себя на рекламном плакате

Гражданин Израиля Илья Лин нашёл себя на рекламном плакате в Перми. Житель Хайфы озадачился, увидев своё старое армейское фото с приглашением на стройку.

Дизайнер плаката разместил снимок Ильи в форме израильского десантника рядом с изображением новостройки и текстом: «Отслужил в армии? Стройки Перми ждут тебя! Обучение на месте».

Судя по количеству публикаций на различных сайтах со смешными картинками, макет был выпущен давно. Однако Илья Лин узнал об этом сейчас. Как и его отец, который не понимает, откуда рекламщики могли взять фото молодого человека из ЦАХАЛ, ведь он его нигде не публиковал. «У российских плакатчиков закончились бойцы Вермахта, и они теперь фотошопят израильскую десантуру», – иронизирует Илья на своей странице в Facebook.

Комментаторы в ответ пишут, что видели зазывающие плакаты в военкомате. Илья Лин служил в 202-м батальоне «Цефа» 35-й парашютно-десантной бригады «Цанханим» ЦАХАЛа в 1998 – 2001 годах. Фотография, которую использовали пермские рекламщики, по всей видимости, 1998 или 1999 года. Родные и близкие израильтянина уже шутят, что герой рекламы может отсудить немало денег у авторов.

 


 
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