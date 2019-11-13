В стоящий на КАД автомобиль врежутся не позднее, чем через 5-8 минут. Показываем подборку видео таких ДТП

За 9 месяцев 2019 года на КАД вокруг Санкт-Петербурга случилось 169 ДТП, в которых погибли 17 человек. Об этом 13 ноября «Фонтанке» рассказал заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Ольшевский. Один из наиболее распространенных сценариев – наезд на остановившееся транспортное средство. Ниже вы можете посмотреть, как по-разному это сделали 25 человек.

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врежутся не позднее, чем через 5-8 минут. С начала года произошло 20 таких аварий, они унесли жизни четырёх человек.

Два человека погибли 22 сентября этого года в «Фольксвагене Тигуане», почти полностью ушедшем под фуру у обочины, на севере КАД. Водитель фуры как раз шёл выставлять знак, и его спасли несколько метров. Ровно такое же ДТП случилось на следующий день, 23 сентября, на юге. На 77-м километре внутреннего кольца мужчина 1977 года рождения на «Хёндэ Гетце» влетел в DAF с полуприцепом, стоящий после небольшой аварии. Водитель «Хёндэ», по данным УГИБДД, получил тяжёлые травмы.





В случае ДТП водителям и пассажирам стоит уйти за пределы проезжей части. Машину по возможности надо переместить к правой обочине. Однако, как показывает практика, даже это не всегда спасает. Пример – авария от 10 октября 2019 года в районе развязки с дорогой Ольгино – Симоногонт, где грузовик врезался в легковую машину, стоявшую в технической полосе. Судя по всему, водитель отвлекся, и его увело вправо. Несколько десятков метров грузовик толкал легковушку перед собой, а затем ушёл к левому отбойнику. ГИБДД не сообщала об этой аварии, значит, по крайней мере, никто не погиб.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предоставило «Фонтанке» видеозаписи почти трёх десятков подобных аварий, случившихся за период с 2016 года по настоящее время.

«Фонтанка» не раз писала об опасности наезда на стоящее транспортное средство. Так в августе на дамбе погиб рыбак – под колёсами автомобиля своей дочери. Прошлой осенью водитель фуры не пережил столкновения с двумя стоящими после мелкого ДТП машинами – легковушкой и грузовиком с сухой цементной смесью. «Взрыв» был впечатляющим, его зафиксировал видеорегистратор ехавшей следом машины.