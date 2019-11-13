Токсовское шоссе подтопил садовый домик. Дорожникам пришлось покопаться

Локальный потоп на Токсовском шоссе случился не из-за проливных дождей, как в Новгородской, Вологодской и даже Ленинградской областях. Причиной наводнения стал некачественно выполненный подъём участка с домом в Токсово. Об этом «Фонтанке» сообщили 13 ноября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

На затопление пожаловались накануне вечером в соцсетях.

Утром 13 ноября на место прибыла бригада Пригородного ДРСУ№1, которая за два часа навела порядок. Дорожники прочистили канаву, убрали песок из трубы и заодно ликвидировали незаконный съезд к одному из домов. Как раз из-за этого съезда была частично засыпана канава, и вода в ней поднялась.





Токсовское шоссе (региональная дорога Санкт-Петербург – Матокса) – одна из важных выездных магистралей, по которой петербуржцы едут за город, её ежедневная загрузка достигает 60 тысяч автомобилей. Кроме того, начинаясь от развязки с КАД, она пересекает такие крупные новостроечные районы, как Мурино и Новое Девяткино.