«Это бирюзовое северное солнце». Смольный официально представил метабренд Петербурга. Петра на нем не оказалось, только бирюзовый круг

Метабренд Петербурга, визуальная часть которого должна прийти на смену рублевому логотипу от Артемия Лебедева, был представлен 13 ноября на конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты».

Но изображений Петра Первого, которые ранее попали в Сеть и вызвали вопросы как у горожан, так и у экспертов по брендингу и художников, в продемонстрированных видеоролике и слайдах не оказалось. Основу символики составил голубой круг. Как пояснил Андрей Баранников, генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications, которое создало метабренд по поручению комитета по развитию туризма, это «бирюзовое северное солнце», которое символизирует «веру в прорыв и веру в озарение».

Слоган «Создавать великое» призван позиционировать Петербург как «город личностей, куда приезжают, чтобы раскрывать свой потенциал». Шрифт, который используется, должен вызывать ассоциацию с разводными мостами.



