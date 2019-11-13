Сыну Плющенко угрожают убийством. Родители обратились в полицию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская написали заявление в полицию в связи с угрозами в адрес их шестилетнего сына Александра. Ребенку угрожала убийством в социальных сетях некая женщина.

Адвокат Плющенко и Рудковской Татьяна Стукалова подтвердила «Фонтанке» информацию о написанном заявлении.

«Написано заявление в полицию. Идет проверка. В интересах следствия по делу несовершеннолетнего ребенка от других комментариев мы отказываемся. Насколько мы всерьез воспринимаем поступившие угрозы? Все подобные вещи в отношении детей воспринимаются как реальная угроза. Это всё серьезно», – подчеркнула Стукалова.

Сама Рудковская в своем телеграм-канале написала, что «полиция уже на верном пути».





«Я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление», – подчеркнула Рудковская.

Отметим, что сын Плющенко и Рудковской регулярно попадает в ленты новостей. Громкую огласку в апреле 2018 года получила история с методами воспитания, которые применяет Рудковская. По ее же собственным словам, она запирает Александра в темной комнате, когда тот плохо себя ведет.

В апреле 2019-го мальчику пришлось срочно менять программу для своего турне по странам Европы и Азии. Ранее свой коронный номер Александр Плющенко катал под песни Майкла Джексона, но после выхода документального фильма «Покидая Неверленд», в котором музыканта обвиняют в педофилии, характер выступления изменился.

С 27 декабря по 2 января в Москве пройдет ледовое шоу "Золушка" с участием сына Плющенко. Напомним, что дела у проектов фигуриста в последнее время идут неважно.