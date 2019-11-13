Данила унюхал на финской границе Marlboro. Тысячу пачек конфисковали

Хитрый россиянин хотел вывезти в Финляндию почти тысячу пачек американских сигарет, но запах табака унюхал служебный лабрадор. Пес, который скоро выйдет на пенсию, разоблачил нарушителя.

Как сообщили 13 ноября в Северо-Западном таможенном управлении, водителя Hyundai поймали в пункте пропуска «Торфяновка». Водитель сделал вид, что ничего запретного не везет, но за дело взялся служебный лабрадор-ретривер по кличке Данила. Он дал понять двуногим коллегам, что в автомобиле может быть тайник. Тогда машину пропустили через инспекционно-досмотровый комплекс.

«Анализ полученного изображения показал: в скрытых полостях автомобиля находится незадекларированный товар. Сигареты торговой марки Marlboro в общем количестве 899 пачек (17980 штук) перемещались путем использования мест, затрудняющих обнаружение», – отметили в ведомстве.





Фото: предоставлено Выборгской таможней

Проще говоря, сигареты спрятали под обивку дверей машины, внутрь камер. Теперь мужчину ждет протокол и штраф. Сигареты конфисковали.

В таможне отметили, что псу Даниле 9 лет, семь из которых он на службе. Считается уже предпенсионером – с 8 лет служебных собак ежегодно тестируют на профпригодность по возрасту, хотя порой служебные собаки служат до 12 лет.