Ещё одного оскорбителя московского судьи задержали – прямо перед вылетом

После показаний задержанного 11 ноября москвича, который сделал репост оскорбляющей судью Криворучко записи, во Внуково был задержан автор поста.

Об этом 13 ноября сообщает Следственный комитет. В самолет не успел сесть Евгений Ерзунов, на него как на автора поста указал допрошенный накануне житель столицы Сергей Половец. Последнему и автору комментария под этой же записью Алексею Вересову предъявлены обвинения в угрозе убийством и призывах к экстремизму. Вересова в скором времени этапируют в Москву, задерживали его в удмуртском селе Якшур-Бодья.

Молодые люди предлагали «сжечь» судью Алексея Криворучко и предлагали ему «ходить оглядываться». Поводом для высказываний стал приговор фигуранту «московского дела» Павлу Устинову – задержанный во время митинга актер не участвовал в акции, но получил три года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца. Под давлением общественности приговор был изменен на год условно. Сам же Криворучко на некоторое время «отошел» от уголовных дел, но теперь же, судя по назначенным на 13 ноября заседаниям, вернулся в строй.



