350 млн рублей в час. AliExpress впервые раскрыл итоги распродажи Дня холостяков в России

AliExpress Россия (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ) впервые раскрыло финансовые результаты распродажи 11-12 ноября. В китайский День холостяков (в России акция называлась «Всемирный день шопинга») продажи на платформе составили 17,2 млрд рублей. Более 5 млн россиян приобрели не менее 30 млн товаров.

Самым популярным товаром стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth. Самыми популярными категориями стали: одежда, товары для дома, электроника и детские товары.

При этом более 15% оборота пришлось на российских продавцов. Это также рекордный показатель за всю историю платформы, отметили в AliExpress Россия.

День холостяков отмечается в Китае 11 ноября и является аналогом американской «Черной пятницы». Крупнейшая площадка Alibaba Group заработала 268 млрд юаней (38,4 млрд долларов), что на 24% больше, чем в 2018 году. Причем половину этой суммы площадка набрала за первые несколько часов распродажи.



