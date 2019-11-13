В «Артеке» умерла 15-летняя школьница. Месяц назад там скончался ребёнок из Петербурга

Отдыхавшая в Крыму девочка из Махачкалы скончалась в детском лагере «Артек» под Ялтой. Месяц назад в Ялте скончался подросток из Петербурга, который был в этом же лагере.

О смерти 15-летней школьницы 13 ноября сообщил республиканский Следственный комитет. По предварительной информации, девочка накануне легла спать и утром не проснулась.

По факту возбуждено уголовное дело, но статью, по которой квалифицировали произошедшее, в СК пока не уточняют. На месте работают следователи и криминалисты.

Шестиклассник из Петербурга скончался во время отдыха в «Артеке» 11 октября. Мальчика госпитализировали после жалобы на плохое самочувствие. В детском отделении Ялтинской городской больницы ему была оказана необходимая медицинская помощь, но он скончался. Предварительный диагноз – пневмония. По факту возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.



