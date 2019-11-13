Происшествия
В «Артеке» умерла 15-летняя школьница. Месяц назад там скончался ребёнок из Петербурга
Отдыхавшая в Крыму девочка из Махачкалы скончалась в детском лагере «Артек» под Ялтой. Месяц назад в Ялте скончался подросток из Петербурга, который был в этом же лагере.
О смерти 15-летней школьницы 13 ноября сообщил республиканский Следственный комитет. По предварительной информации, девочка накануне легла спать и утром не проснулась.
По факту возбуждено уголовное дело, но статью, по которой квалифицировали произошедшее, в СК пока не уточняют. На месте работают следователи и криминалисты.
Шестиклассник из Петербурга скончался во время отдыха в «Артеке» 11 октября. Мальчика госпитализировали после жалобы на плохое самочувствие. В детском отделении Ялтинской городской больницы ему была оказана необходимая медицинская помощь, но он скончался. Предварительный диагноз – пневмония. По факту возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Справка:
Международный детский центр «Артек» расположен на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф, в 12 километрах от Ялты. Он работает круглогодично, в нём 10 детских лагерей. Как сообщается на сайте центра, в 2014 году он принял 5 854 ребенка, в 2015-м – 18 858, а 2018 году – уже 40 тысяч из разных регионов России и 4 тысячи из 80 стран. В 2000 году в Токио он был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира. В марте 2015 года правительство РФ утвердило Программу развития «Артека» на 2015–2020 годы.