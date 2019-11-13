Не успели из-под «моста глупости» достать очередную «ГАЗель», как рядом застрял автобус

Петербургский «мост глупости» после продолжительного затишья собрал «джекпот»: к утреннему застрявшему фургону вскоре присоединился еще один «Винни-Пух». Довольно неожиданный, хотя пользователи соцсетей и в нем нашли закономерность.

Утром 13 ноября под знаменитым мостом на Софийской улице не прошел очередной грузовой фургон, став 173-й жертвой «моста глупости». У машины перекосило кузов, и увозить ее в итоге пришлось на эвакуаторе.

Между тем единственная полоса, оставшаяся для проезда под мостом, пока там торчала «ГАЗель», оставалась свободной недолго. Как сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», объезжая фургон, рядом с ним встал автобус, полностью перекрыв движение.





Смотреть в новом окне «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Что иронично, автобус тоже в некотором роде оказался «Газелью», коим отдельно посвящен предупреждающий баннер на мосту. «Хендаев» нет в маршрутках, точнее, я не видел. А это действительно новый «ПАЗик Вектор Некст». Самое главное, он на шасси от завода ГАЗ, вот все и сложилось, и значок у него «Газельки» и в передней части, и на руле. Так что все нормально, это типа «ГАЗель», и она здесь не пройдет», – замечает в комментариях участник группы Роман.

О злосчастном низком пролете моста уже не знают как еще предупреждать водителей. Балку моста покрасили в красно-белый, установили все возможные ограничители высоты на подъезде. На самом мосту уже давно висит предельно понятный баннер, а перед ним вдоль дороги установлены сразу несколько больших щитов с предупреждениями, даже на «Яндекс.Картах» поставили пометку с указанием высоты. Но и такие меры оказались бесполезны.