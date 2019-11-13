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Общество
13.11.2019 14:38
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«Бро — не багаж», «Остановите, Вите надо выйти!» – Интернет мемами поддержал кота Виктора и его хозяина в споре с «Аэрофлотом»

Котиков любят все, и обижать их нельзя, – таков однозначный мотив мемов в Сети.

«Бро — не багаж», «Остановите, Вите надо выйти!» – Интернет мемами поддержал кота Виктора и его хозяина в споре с «Аэрофлотом»

Кот Виктор и его владелец Михаил Галин/скриншот с сайта facebook.com

Пользователи Сети отреагировали на решение  «Аэрофлота» аннулировать накопленные мили жителю Риги, который подменил  кота, чтобы обойти ограничения авиакомпании на перевоз животных. 

Хоккейный клуб, банк, сервис такси, тысячи простых пользователей – многие выразили свою поддержку 10-килограммовому коту Виктору, сделав его героем мемов в российском сегменте Интернета. Для его защиты использовали и шаблон плаката солидарности, который стал популярен после акции в поддержку  журналиста Ивана Голунова. 


Многие пользователи выразили несогласие с действиями «Аэрофлота», использовав в качестве хештега слова из ставшего вирусным поста хозяина знаменитого кота о том, что «бро — не багаж».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maffin ? (@the_cat_maffin)

Фото: Скриншот /vk.com

В связи с ситуацией шутники в Сети подкорректировали и логотип «Аэрофлота».

Старые интернет-мемы зажили новой жизнью после возникшей ситуации

А некоторые даже вдохновились на написание стихов о перипетиях авиаполетов толстого кота. 

Неспортивного Виктора поддержал и хоккейный клуб «Торпедо». «Не обижайте котиков, даже если у них слишком кость широкая», – написала команда на своей странице в соцсети «ВКонтакте», предложив коту и его хозяину билеты на свои матчи. 

 

На растущей волне популярности Виктора решили пропиариться и некоторые компании. Так, одна сеть проката автомобилей предлагает бонусные баллы по промокоду KOTVIKTOR, которые не сгорают. Известный сервис такси предложил хозяину Виктора использовать отобранные мили для поездок их службой. Также один крупный банк заверил, что у них «коту всегда рады, сколько бы он ни весил».

Собрал Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»

Справка:

Житель Риги летел в родной Владивосток с пересадкой в Москве с котом Виктором. Путь из Прибалтики прошел гладко, а вот в российской столице выяснилось, что усатый нарастил лишние килограммы и в салон по весу не влезает – ограничение для перевозки животных составляет 8 кг вместе с переноской. Чтобы не сдавать животное в багажный отсек, его владелец на время регистрации подменил своего кота на более легкую кошку Фиби (в «Аэрофлоте» добавили, что она тоже с трудом уложилась в норматив, ее вес 7 кг). После разрешительной визы на перевозку хозяин вернул двойника владелице, усадил своего Виктора в переноску и отправился рейсом SU1702 во Владивосток.

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