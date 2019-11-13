«Бро — не багаж», «Остановите, Вите надо выйти!» – Интернет мемами поддержал кота Виктора и его хозяина в споре с «Аэрофлотом»

Котиков любят все, и обижать их нельзя, – таков однозначный мотив мемов в Сети.

Кот Виктор и его владелец Михаил Галин/скриншот с сайта facebook.com

Пользователи Сети отреагировали на решение «Аэрофлота» аннулировать накопленные мили жителю Риги, который подменил кота, чтобы обойти ограничения авиакомпании на перевоз животных.

Хоккейный клуб, банк, сервис такси, тысячи простых пользователей – многие выразили свою поддержку 10-килограммовому коту Виктору, сделав его героем мемов в российском сегменте Интернета. Для его защиты использовали и шаблон плаката солидарности, который стал популярен после акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.





Многие пользователи выразили несогласие с действиями «Аэрофлота», использовав в качестве хештега слова из ставшего вирусным поста хозяина знаменитого кота о том, что «бро — не багаж».

Фото: Скриншот /vk.com

В связи с ситуацией шутники в Сети подкорректировали и логотип «Аэрофлота».

Старые интернет-мемы зажили новой жизнью после возникшей ситуации

К истории про толстого кота и "Аэрофлот": https://t.co/Rbm14ZapBh pic.twitter.com/z1ZfdFDzvV — Ридус (@RidusNews) 12 novembre 2019

А некоторые даже вдохновились на написание стихов о перипетиях авиаполетов толстого кота.

Аэрофлот, стою у трапа самолёта

Аэрофлот, по мне скучает высота

Но в самолёт меня не пропускает кто-то

Мол я похож на толстого кота — Тычо (@recreant12) 13 novembre 2019

Неспортивного Виктора поддержал и хоккейный клуб «Торпедо». «Не обижайте котиков, даже если у них слишком кость широкая», – написала команда на своей странице в соцсети «ВКонтакте», предложив коту и его хозяину билеты на свои матчи.

На растущей волне популярности Виктора решили пропиариться и некоторые компании. Так, одна сеть проката автомобилей предлагает бонусные баллы по промокоду KOTVIKTOR, которые не сгорают. Известный сервис такси предложил хозяину Виктора использовать отобранные мили для поездок их службой. Также один крупный банк заверил, что у них «коту всегда рады, сколько бы он ни весил».

Собрал Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»