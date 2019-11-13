Пушкинский район: вот это Перспектива

Эксперты по недвижимости отмечают в Санкт-Петербурге дефицит коммерческих площадей. По данным ООО «Центр развития», в 2019 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию на треть меньше офисных помещений, чем за аналогичный период в прошлом году.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Бизнес-центр

Нехватка бизнес-площадей особенно ощущается в ряде районов. Один из них – Пушкинский. Здесь каждый год прирастает население и увеличивается деловая активность: ведётся масштабное строительство жилья, проводятся международные выставки и конгрессы.

На площади 316 га на подъезде к Пушкину ведётся комплексного освоения территории. Застройщик компания «Терминал-Ресурс» работает в отрасли с 1992 года. Основными объектами строительства являются малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы». Это кирпично-монолитные дома для комфортного проживания, оборудованные тёплыми водяными полами и бесшумными швейцарскими лифтами. В непосредственной близости от новостроек развивается общественно-деловая зона. В 2016 году введён в эксплуатацию современный бизнес-центр «Перспектива».

Четырёхэтажное здание возведено из современных материалов и оборудования по европейским стандартам. В здании бесшумные швейцарские лифты Schindler, высокие потолки, свободные планировки, системы кондиционирования, круглосуточный ресепшн и охрана, а также собственная котельная. Все это позволит чувствовать себя комфортно и сотрудникам бизнес-центра, и его гостям.

Здание находится на закрытой благоустроенной территории с парковочными местами на 125 машин. На сегодняшний день в «Перспективе» работают десятки компаний, где трудятся около 500 человек. Несколько помещений свободны и готовы принять новых арендаторов.

– Мы искали помещение под офис на юге города. Выбирали большую площадь со свободной планировкой, которую можно зонировать под себя. Нам важно, чтобы сотрудники работали в комфортных условиях, в современном светлом и тёплом офисе, чтобы на переговоры можно было пригласить партнёров. Подходящий вариант нашёлся в «Перспективе». Работаем здесь уже два года. Рядом остановка общественного транспорта, на первом этаже – кафе. Приятный бонус – виды из окон. А от Петербургского шоссе в ясную погоду вовсе виден весь город, — говорит руководитель одной из компаний- арендаторов Дмитрий.

Бизнес-парк

В сентябре застройщик приступил к строительству нового делового объекта – бизнес-парка «Гараж». Его составе будет четырёхэтажный наземный паркинг на 300 машино-мест и двухэтажное здание в стиле голландской архитектуры с коммерческими площадями. Там смогут разместиться магазины сопутствующих товаров, кафе, аптека, предприятия бытового обслуживания, а также офисы. Сдать объект планируют через год.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Расположение «Гаража» на улице Кокколевской, в непосредственной близости от Петербургского шоссе, выбрано не случайно – на пути следования в Пушкин и Павловск. Транспортный поток здесь достигает 3 500 автомобилей в час и 300 туристических автобусов в день. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» находятся в непосредственной близости. Их жители имеют возможность оставлять автомобили на обустроенной придомовой территории, а вскоре смогут обзавестись собственном местом на охраняемой парковке.

Коммерческие помещения можно приобрести или взять в аренду также, как машино-места.

Бизнес-проект

Проект «На Царскосельских холмах» развивается поэтапно в расчете на несколько лет. Уже введены в эксплуатацию и заселены четыре первых «Образцовых квартала». Всего на территории нового микрорайона проживает более 4 000 человек, а к сроку его реализации население достигнет 40 0000 – 50 000. Свои объекты застройщик возводит с опережением графика и жилые дома не исключения. Планируется, что в следующем году будут сданы ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». В них предлагаются квартиры от студий 24 кв. м до 100-метровых площадей свободной планировки. Индивидуальное отопление, высокие потолки, панорамные окна, оборудованные спортивные и игровые площадки – то, что отличает «Образцовые кварталы». В домах с нулевого уровня установлены бесшумные швейцарские лифты. Это жильё для тех, кто выбрал комфорт городской среды в зелёной зоне. Параллельно ведётся развитие социальной и транспортной инфраструктуры. С территории нового микрорайона есть выезды на Пулковское, Московское и Киевское шоссе, Витебский проспект и КАД.

В 2021 году запланировано открытие ж/д платформы «19 километр». Железнодорожная ветка соединит Царскосельские холмы с Лугой и Балтийским вокзалом.

Отдел продаж и аренды ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес-парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya