«Это отрицатели своего Отечества». Спикер петербургского парламента пояснил, кто такие уклонисты от армии

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге в Мариинском дворце напомнил о Дне призывника, который как государственный праздник отмечается 15 ноября. Депутат раскритиковал уклонистов от призыва как «отрицателей своего Отечества», передает 13 ноября корреспондент «Фонтанки».

«Мы понимаем, что для каждого человека, гражданина, тем более для мужчины, служба в вооруженных силах — это священный долг и обязанность. Мы с уважением относимся и должны относиться к людям в погонах, потому что эти люди посвящают свою жизнь самому главному делу — защите нашего Отечества», – заявил спикер парламента.

«А так как мы живем в сложнейшем геополитическом мире, где вопросы, связанные с вооруженной борьбой, локальными конфликтами, борьбой с международным терроризмом, в том числе с вопросами, связанными с так называемыми цветными революциями, требуют одно — армия и флот должны быть сильными», – добавил Макаров.

Тех, кто избегает службы, а тем более «прячутся во время призыва», глава Заксобрания назвал «отрицателями своего Отечества». В конце спикер напомнил слова императора Александра III, что у России два союзника — армия и флот.

Напомним, в феврале 2017 года после вопроса о зарплате спикера ЗакСа Вячеслав Макаров предложил отправить в армию журналиста Сергея Кагермазова, на тот момент корреспондента MR7. В январе прошлого года представителя СМИ отказались пустить в парламент, а затем сопроводили в Следственный комитет, где журналист получил повестку. Однако прокуратура отказалась возбудить дело об уклонении от призыва. Зимой 2019 года Кагермазова, уже представителя «Эха Петербурга», снова не пустили в Мариинский дворец, а Макаров заявил, что отказ пресс-службы в аккредитации связан с нехваткой мест, и подчеркнул, что Кагермазов сбежал от армии.



