За витаминами — в Хельсинки, за лососем — в Таллин. Эстонцы сравнили цены в двух балтийских столицах

Таллин в целом для туриста дешевле, чем Хельсинки, но и в финской столице есть товары, цены на которые ниже, чем в Эстонии.

Как подсчитал Институт экономических исследований Эстонии, памперсы, витамины, кофе, чай и шоколад выгоднее покупать в Финляндии. Памперсы, к примеру, в Хельсинки стоят на 30% дешевле, чем в Таллине (13,32 евро против 9,28 евро за упаковку 68 штук), витамины C+D3 — на 21% (8,83 евро против 10,72 за 60 штук).

В остальном Таллин выигрывает. Самая большая разница — в цене на морковь: в финской столице килограмм стоит 1,38 евро, в эстонской — 0,54 евро. Финны также могут позавидовать соседям из-за разницы в стоимости куриного филе и проезда в общественном транспорте. Кроме того, в Таллине филе лосося дешевле на 79% (9,23 евро против 16,25 евро за килограмм), натуральный йогурт — на 61% (1,28 евро против 2,06 евро), сыр "Эдам" — на 21% (9,27 евро против 11,26 евро за килограмм), а вот цена на бри различается меньше чем на один евро (15,28 и 16,15 евро соответственно).

Товары и услуги в Эстонии за последние три года подрожали, но разница с Финляндией по-прежнему велика – по данным Евростата, Суоми вообще входит в число стран с самыми дорогими продуктами. Уровень цен в Эстонии составляет 80% от среднего по ЕС, тогда как показатель Финляндии — 122%. Большой разрыв — в ценах на рестораны и гостиницы. Так, ночь в номере на двоих в Original Sokos, Hilton и Radisson Blu в Таллине стоит в среднем 127 евро, в Хельсинки — 162 евро, салат «Цезарь» – 6,9 и 11,5 евро, соответственно.

Напомним, что самыми популярными товарами в приграничной Финляндии у россиян являются сыр и другие молочные продукты, сладости, рыба и икра, кофе, чай и какао, а также мясные продукты.



