Ковальчука выгнали из «Лос-Анджелес Кингз», будущее игрока под вопросом

Бывший нападающий хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук был выведен из состава своего нынешнего клуба «Лос-Анджелес Кингз». 36-летнему форварду разрешено тренироваться с командой, но играть за нее он уже не может.

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк в интервью Los Angeles Times 13 ноября заявил, что такого решения требовала ситуация, в которую попал клуб.

«Мы идем на последнем месте, поэтому пошли на многочисленные перестановки в составе. Мы делали это с Тайлером Тоффоли, мы делали подобное с Николаем Прохоркиным (еще один бывший игрок СКА .– Прим. ред.). Сегодня вечером то же самое случилось и с Адрианом Кемпе. Ищем сочетания, которые сработают и будут забивать голы», — цитирует издание Блэйка .

В то же время главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан заявил, что для Ковальчука еще не все потеряно.





«Он в команде. И так же, как и у других игроков, у него будет шанс вернуться. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку команды», — подчеркнул Дилльман.

Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счет всего одну результативную передачу.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

Подобная ситуация с ним происходит не в первый раз. Прошлый сезон Ковальчук также провел крайне неудачно. Вернувшись в НХЛ после пяти лет игры за петербургский СКА, 36-летний форвард в играх за «Лос-Анджелес» показал посредственную статистику – 34 (16 голов + 18 передач) очков при одном из худших в лиге показателей полезности «-26». Несколько раз по ходу сезона тогдашний главный тренер Уилли Дежарден выводил россиянина из состава.