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Общество
13.11.2019 13:14
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Журнал People назвал самого сексуального мужчину мира

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты. Как сообщает издание 13 ноября, им стал американский певец Джон Ледженд.

Исполнителю из США 40 лет, свою первую премию «Грэмми» он получил в 2006 году за дебютный альбом  Get Lifted. Позднее ему вручили еще девять наград в различных номинациях. В 2015-м Ледженд получил «Оскар» и «Золотой глобус» за песню Glory из фильма «Сельма».

Отметим, музыкант стал уже 34-м самым сексуальным мужчиной мира по версии People. Лауреатов выбирают с 1985 года, первым стал актер Мел Гибсон. В прошлом же году журнал также избрал представителя актерского цеха — Идриса Эльбу.


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