Банк «Санкт-Петербург» внедрил автоматическую оплату счетов в интернет и мобильном банке

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В интернет-банке и мобильном приложении Банка «Санкт-Петербург» теперь можно оформлять подписки на счета и оплачивать их автоматически. Достаточно, чтобы на счете в нужное время была нужная сумма – и все действия по оплате возьмет на себя банк.

Автоплатеж по выставленному счету можно подключить из раздела «Подписки» в интернет-банке и мобильном приложении БСПБ. При подключении услуги клиент указывает свой лицевой счет или номер телефона, выбирает дату и максимально возможную сумму списания. Поступивший от поставщика услуг счет оплачивается автоматически, а банк информирует об этом клиента с помощью sms или push-уведомления. Если сумма платежа больше максимальной, банк сообщит об этом клиенту и не будет осуществлять оплату счета без специального указания.

Еще одна новая возможность – это запрос начисления по месяцам: при вводе лицевого счета или номера телефона и месяца оплаты клиент нажимает кнопку «Запросить начисления» и видит сумму к оплате из квитанции и, при наличии, дополнительные опциональные услуги. Также клиенту доступен сервис заполнения показаний счетчиков и информативно приведены предыдущие показания по каждому из них.

На данный момент банк «Санкт-Петербург» уже реализовал возможность подключения автоплатежа трем крупным компаниям из сферы ЖКХ:

ПАО «Ростелеком»,

ООО «Газпром межрегионгаз»,

ГУП ВЦКП.

Список организаций ЖКХ, доступных для автоматической оплаты с услугой «Автоплатеж», будет расширяться.

«Развитие онлайн-сервисов является стратегической задачей банка «Санкт-Петербург», который сегодня строит диджитальный банк. Помимо легкости и удобства наши дистанционные сервисы дают клиентам и ощутимую выгоду – как в деньгах, так и в экономии своего времени. Так, благодаря новому сервису, клиенты смогут не только вовремя оплачивать свои счета, но и видеть полную картину: предыдущие счета и платежи, показания счетчиков. И банк не берет за эти сервисы комиссии, – отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Совершенствуя онлайн-сервисы, внедряя новые технологии, мы хотим, чтобы мобильный и интернет-банк «Санкт-Петербурга» стал настоящим помощником наших клиентов не только при решении финансовых, но и бытовых вопросов. Наши стремления уже высоко оценены потребителями – более 50% клиентов банка «Санкт-Петербург» активно используют дистанционные каналы (интернет- и мобильный банки) – и это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков».

Более подробно ознакомиться с возможностями приложения можно здесь https://www.bspb.ru/retail/ibank.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)