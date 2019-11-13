Петербуржцам пока не стоит ждать зимы. «Аномальные» российские холода обойдут город стороной

Пока жители части регионов России с ужасом ждут «аномальных холодов», обещанных Гидрометцентром, петербуржцы могут выдохнуть – нас температурные скачки не коснутся. О предстоящей погоде «Фонтанке» 13 ноября рассказала руководитель долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталья Мироничева.

«В Санкт-Петербурге в ноябре мы аномальных холодов не ждем. Будет неизбежное похолодание в третьей декаде, но оно не является аномальным, всего лишь – возвращением к норме. А вот тепло, которое сейчас стоит, аномальным назвать можно, но не настолько, чтобы считать его чем-то исключительным. Мы про такие отклонения температурного фона в ту и другую сторону говорим "в рамках естественной природной изменчивости"», – заявила специалист.

По информации Гидрометцентра, в четверг, 14 ноября, в Петербурге будет тепло, днём воздух прогреется до 10 градусов, возможен небольшой дождь. Ожидается, что пятница тоже будет мокрой, с температурой до +7, а вот суббота должна быть без осадков, но на улице будет в два раза прохладнее, чем в пятницу.

Ранее синоптики сообщили, что Урал и Сибирь ожидает резкое похолодание. Тем временем на севере Архангельской области, севере Карелии, в Республике Коми и Мурманской области уже давно зима – там намело 25-30-сантиметровые сугробы, которые не растают до весны.



