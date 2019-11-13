В Упрдоре показали, как умирает каждый пятый человек, попавший в ДТП на КАД

Водители, останавливающие свой автомобиль на КАД, имеют самый большой шанс стать участниками ДТП с летальным исходом. За 9 месяцев 2019 года в 20 таких авариях погибли четыре человека, рассказал 13 ноября заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Ольшевский.

По его словам, более 12% аварий на кольцевой происходят именно при остановке машины на КАД. Тем, кто встаёт на КАД, Ольшевский рекомендует максимально прижиматься к правой части дороги и, по возможности, покинуть автомобиль. Пассажирам также следует уйти за пределы проезжей части.

Вот как происходят такие аварии. Утром 23 сентября 2019 года на 135-м километре внешнего кольца, на подъезде к Горской, несколько раз перевернулась «Вольво», водитель которой не заметил стоящие машины. Хотя выглядит это впечатляюще, по словам очевидцев, все остались живы-здоровы. «У водителя «Вольво» одна царапина на руке, я ехал за ним метров 50, он кувыркался раз шесть», – рассказывал очевидец Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Позже отписался и сам водитель, Сергей: «Я за рулём был «Вольво», живой я, и не одной царапины».





В этом ДТП пострадали четыре человека, «Фонтанка» писала о нём. 9 мая 2018 года на 136-м километре внутреннего кольца КАД «Хёндэ Солярис» врезался в «Чери», из каждой машины в больницы попали по два человека.

Напомним, что с приближением зимы количество ДТП традиционно увеличивается. Так, 28 октября, когда подморозило, число аварий выросло на треть.