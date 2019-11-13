Четвертый «суперзавод» Tesla построят под Берлином. Это может приблизить цены на «Теслы» к европейским

Tesla построит свой четвертый «суперзавод» Gigfactory около нового аэропорта Бранденбург в Берлине. Это подтвердил сам Илон Маск: сначала на церемонии вручения немецкой премии «Золотой Руль», а потом и более традиционным для себя способом – в твиттере.

Название Gigafactory, по словам Маска, возникло потому, что заводы эти, в первую очередь, предназначены для производства аккумуляторных батарей, способных суммарно хранить многие гигаватт-часы электричества, пишет 13 ноября Ars Technica. Первая гига-фабрика (которую Маск так и называет Gigafactory I) до сих пор строится в штате Невада, и когда ее достроят, это здание станет самым большим архитектурным сооружением в мире.

Одновременно в Китае строится аналогичный завод, но он называется Gigafactory III, поскольку «номером два» Маск считает бывший завод Solar City в Буффало, штат Нью-Йорк. Таким образом, европейский Gigafactory под Берлином и в самом деле будет четвертым супер-заводом Tesla. На нем, согласно Маску, будут выпускаться как батареи и трансмиссии, так и целиком автомобили Tesla. Первой моделью «европейской сборки» станет электрический кроссовер Model Y, «родной брат» самой успешной на данный момент Tesla Model 3.

Кстати, Маск присутствовал на церемонии вручения премии «Золотой Руль», учрежденной издательским концерном Акселя Шпрингера, потому что именно Tesla Model 3 получила этот приз в категории «Автомобиль среднего и высшего класса». Model 3 не просто стала бестселлером марки Tesla, обеспечивающим компании большую часть продаж. В некоторых странах Европы, например, в Швейцарии, она продается лучше всех автомобилей вообще, включая бензиновые, дизельные и гибридные.

Строительство берлинского завода позволит нарастить присутствие Tesla в Старом Свете и приблизить цены на электромобили марки к европейским конкурентам. Может быть, тогда Илон Маск, наконец, сможет выполнить свое обещание снизить цену на Model 3 до 35 000 долларов или в данном случае 32 000 евро. Примерно столько же стоит новенький Volkswagen ID.3, объявленная цена которого – 30 000 евро без учета государственных субсидий.



