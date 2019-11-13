Производители наркосодержащих растений в Боливии готовят «великий марш» в Кочабамбе для возвращения Моралеса

Фермеры, выращивающие наркосодержащие растения, не признают власть возглавившей страну после ухода Эво Моралеса сенатора Жанин Аньес.

«Мы обращаемся к общественным организациям с призывом к мобилизации для государственного переворота и отвергаем самопровозглашение Аньес президентом, потому что это неконституционная мера», – цитирует 13 ноября заявление Федерации профсоюзов производителей наркосодержащих растений издание Los Tiempos.

Фермеры планируют начать акцию протеста в Кочабамбе в нескольких сотнях километров от столицы. К митингу уже присоединился боливийский профсоюз крестьян Csutcb, который пообещал блокировать дороги и идти в столицу «великим маршем». Протестанты собираются требовать возвращения в страну президента Эво Моралеса. «Мы были пацифистами по сей день, мы стремились к единству боливийского народа, <...> но ситуация заслуживает экстренных мер», – говорится в заявлении крестьян.

Напомним, что 10 ноября правивший страной с 2006 года Эво Моралес объявил о своей отставке на фоне массовых беспорядков. Так он хотел прекратить насилие. После этого Моралес улетел в Мексику. Вслед за лидером со своих постов ушли и другие руководители Боливии. 13 ноября власть в свои руки взяла вице-спикер сената Жанин Аньес из оппозиционной партии прогресса. Ее поддержала армия.





Моралес до прихода к власти возглавлял профсоюз производителей наркосодержащего растения. Именно опора на крестьян и фермеров помогла ему в 1990-х взять власть со своей социалистической партией MAS. В качестве президента он всячески поддерживал производителей таких растений.

В 2019 году при попытке переизбраться на новый срок Моралес столкнулся с массовыми протестами из-за якобы имевших место нарушений на выборах. Идущий вторым Карлос Меса вывел своих сторонников на улицы.

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